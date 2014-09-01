Эпидситуация по covid-19





Заболеваемость коронавирусом в Кабардино-Балкарии остается стабильно низкой. И уже неделю оперштаб ежедневно фиксирует не больше 14-ти новых случаев заражения. Такие же данные – и за минувшие сутки. Справились с болезнью еще 10 жителей республики. От последствий инфицирования скончался один человек. Медицинскую помощь в госпиталях сегодня получают 135 пациентов. За жизнь 27-ми из них врачи борются в реанимациях. На амбулаторном лечении – 240 человек. Накануне провели почти полторы тысячи тестов. Всего же с начала эпидемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали больше 542-х тысяч.