Эпидситуация по COVID-19

С сегодняшнего дня в стране действует всеобщий масочный режим. Защитные средства жители обязаны носить в местах массового скопления людей, в общественном транспорте, такси, в лифте.

В Кабардино-Балкарии за сутки выявлено – 89 заболевших, 27 выздоровевших.Такие данные приводит региональный оперштаб. С начала пандемии в республике уже почти 10 тысяч зараженных, свыше 7 тысяч с недугом справились полностью. От последствий ковида за минувшие сутки скончались два человека. Это нальчане — мужчина и женщина 1942-го и 1959-го года рождения соответственно. Таким образом, общее количество погибших достигло 136-ти. В госпиталях сейчас – 1502 пациента, как с подтвержденным, так и не подтверждённым диагнозом «коронавирус». Из них 71 – в реанимациях. Специалисты уже провели больше 243-х тысяч тестов на наличие инфекции, свыше 1800 – за сутки. Медики настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики, а при малейшем ухудшении состояния – вызывать врача на дом.