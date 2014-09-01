Эпидситуация по covid-19





Заболеваемость коронавирусом в Кабардино-Балкарии остается стабильно низкой. Четвертый день подряд число новых заразившихся не превышает 15-ти. Столько же тех, кто выздоровел, оперштаб зафиксировал за минувшие сутки. Случаев летального исхода не было. Медицинскую помощь в госпиталях сегодня получают 124 пациента. Из них 26 находятся в реанимационных отделениях. На амбулаторном лечении – 229 человек. Накануне провели почти полторы тысячи тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали больше 531-й тысячи.