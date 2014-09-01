Эпидситуация по covid -19





Оперштаб сегодня вновь сообщил о 15 новых случаев заражения. Такой низкий показатель в Кабардино-Балкарии держится уже третьи сутки.

Выздоровели еще 16 жителей. От последствий инфекции скончался один человек. В госпиталях медицинскую помощь получают 135 пациентов. 27 из них сейчас в реанимациях. На амбулаторном лечении – 229 человек. Накануне провели около тысячи семисот тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали свыше 530-ти тысяч.