Эпидситуация по covid-19





Эпидемиологическая ситуация в республике продолжает оставаться стабильной. За сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 17 человек. Как сегодня сообщают в региональном оперштабе, летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано. В госпиталях медицинскую помощь получает 131 пациент. 24 находятся в реанимациях. На амбулаторном лечении 231 житель. Накануне провели больше тысячи двухсот тестов. Сдерживать уровень заболеваемости помогает вакцинация. В Кабардино-Балкарии она идет полным ходом. На сегодня более 30 тысяч человек уже сделали прививку препаратом «Спутник V». Повторный укол получили свыше 24 тысяч. В республику поступило и около десяти тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».