Эпидситуация по covid-19


Эпидемиологическая ситуация в республике продолжает оставаться стабильной. За сутки выявлено 15 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели еще 17 человек. Как сегодня сообщают в региональном оперштабе, летальных исходов за минувшие сутки не зафиксировано. В госпиталях медицинскую помощь получает 131 пациент. 24 находятся в реанимациях. На амбулаторном лечении 231 житель. Накануне провели больше тысячи двухсот тестов. Сдерживать уровень заболеваемости помогает вакцинация. В Кабардино-Балкарии она идет полным ходом. На сегодня более 30 тысяч человек уже сделали прививку препаратом «Спутник V». Повторный укол получили свыше 24 тысяч. В республику поступило и около десяти тысяч доз вакцины «ЭпиВакКорона».

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Радио КБР 18.00 kab – 2021.05.25

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек терроризмэм пэщ1этынымк1э комиссэмрэ оперативнэ штабымрэ я зэ1ущ1э иригъэк1уэк1ащ.

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Радио КБР 18.00 bal – 2021.05.25

— Республиканы бшчысы Казбек Коков терроризмге къажау комиссияны бла оператив штабны бирикдирилген жыйылыуун бардыргъанды.

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Радио КБР 18.00 rus – 2021.05.25

— Сегодня в Нальчике состоялось совместное заседание Антитеррористической комиссии и Оперативного штаба в КБР.

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