Эпидситуация по covid-19





Заболеваемость коронавирусом в Кабардино-Балкарии остается стабильно низкой. Уже третьи сутки оперштаб фиксирует не больше 17-ти новых случаев заражения. Накануне с болезнью справились 29 человек. Летальных исходов не зафиксировано. Медицинскую помощь в двух госпиталях сейчас получают 119 пациентов. За жизнь 24-х из них врачи борются в реанимациях. Амбулаторно лечатся 247 жителей. За сутки провели больше тысячи восьмисот тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в регионе сделали свыше 519-ти тысяч.