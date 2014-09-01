Эпидситуация по covid-19





Уже больше недели количество заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии не превышает 20 человек. Новые данные сегодня опубликовал региональный оперштаб. Сегодня выявлено 17 новых случаев, выздоровевших – 36, один человек скончался. В госпиталях республики лечатся 117 пациентов. Напомню, что ковид-19 подтвержден не у всех из них. В реанимациях лежат 29 человек. Эпидемиологическая обстановка в регионе остается стабильной, однако забывать о мерах предосторожности не стоит, напоминают врачи. Риск заражения сохраняется для всех, особенно для пожилых людей и пациентов с хроническими заболеваниями.