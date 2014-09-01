Эпидситуация по covid-19





Число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии продолжает снижаться. Накануне недуг диагностировали у 19-ти жителей республики. К слову, последние три дня число новых случаев заражения не превышало 20-ти. За минувшие сутки летальных исходов не зафиксировано, выздоровели 23 человека. Медицинскую помощь в двух госпиталях сейчас получают 126 пациентов. За жизнь 26-ти из них врачи борются в реанимациях. Амбулаторно лечатся 349 жителей. За сутки провели больше тысячи тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в регионе сделали свыше 507-ми тысяч.