Эпидситуация по COVID-19





По данным республиканского оперштаба на 27.10.2020 г., 90 человек заболели, 28 выздоровели. Общее количество заболевших – 9742 человека. За минувшие сутки скончались две женщины 1961-го и 1965-го года рождения.Это жительницы селений Псынабо и Исламей. Тех, кто полностью справился с недугом – почти 8 тысяч. Одним из основных методов выявления вируса по-прежнему остается тестирование, на сегодняшний день проведено свыше 232 тысяч таких исследований, почти полторы тысячи за последние сутки. В госпиталях медицинскую помощь получает 1492 пациента, 75 человек – в реанимациях. Медики обращают внимание: коронавирус особую опасность представляет для людей старше 65-ти, а также страдающих хроническими заболеваниями. Их просят оставаться дома. Остальным настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики: носить защитные маски, чаще мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При появлении признаков простуды, незамедлительно обращаться за помощью к врачам.