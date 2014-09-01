Эпидситуация по COVID-19





Число заразившихся коронавирусом в Кабардино-Балкарии продолжает снижаться. В обновленной статистике оперштаба этот показатель достиг минимального значения за последние восемь месяцев. Накануне болезнь диагностировали у 25-ти жителей республики. 31 человек выздоровел, один от последствий инфицирования скончался. Сегодня в двух госпиталях медицинскую помощь получает 171 пациент. В реанимациях остаются 24 жителя. Больше 400 лечатся амбулаторно. За сутки провели свыше 750 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в регионе сделали 494 с лишним тысячи.