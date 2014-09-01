Эпидситуация по COVID-19





За сутки в Кабардино-Балкарии выявили 27 новых случаев заражения коронавирусом. Это минимальный показатель с августа прошлого года. Выздоровели еще 29 человек. От последствий инфицирования за минувшие сутки трое скончались. На сегодня в двух госпиталях медицинскую получают 186 пациентов. В реанимациях остаются 23 человека. Больше 400 жителей лечатся амбулаторно. За сутки провели свыше 800 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в регионе сделали 492 с лишним тысячи.