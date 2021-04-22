Эпидситуация по COVID-19





Число новых случаев заражения коронавирусом в республике продолжает снижаться. Сегодня в ежедневной статистике оперштаба говорится о 28-ми жителях республики, у которых диагностировали ковид. Накануне эта цифра была 29. Выздоровевших по-прежнему больше: с недугом справился 31 человек. Двое скончались от последствий болезни. Коечный фонд в госпиталях особо опасных инфекций рассчитан на 260 пациентов. Сейчас в стационарах лечатся 195 жителей республики. 22 человека остаются в реанимациях. За сутки провели почти 800 тестов, всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали свыше 491 тысячи.