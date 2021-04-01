Эпидситуация по COVID-19





Второй день в Кабардино-Балкарии оперштаб фиксирует 29 новых случаев заражения, в воскресенье было 30. Выздоровели накануне 32 человека. Один пациент от последствий болезни скончался. В республике продолжают действовать два госпиталя особо опасных инфекций. Развернуто 260 коек. Медицинскую помощь здесь получают 196 граждан. В реанимациях остаются 25 человек. За прошедшие сутки провели больше 900 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали почти 490 тысяч.