Эпидситуация по COVID-19

Вторые сутки в Кабардино-Балкарии оперштаб фиксирует 32 новых случая заражения коронавирусом. И уже четвертый день – ни одного летального исхода. Выздоровели за прошедшие сутки 45 человек. В Кабардино-Балкарии продолжают действовать два госпиталя особо опасных инфекций. Здесь лечатся 220 пациентов. За жизнь 31-го из них медики борются в реанимационных отделениях. Еще 500 с лишним получают помощь амбулаторно. Накануне провели больше 700 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в регионе сделали свыше 484 тысяч.