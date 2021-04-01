Эпидситуация по COVID-19

Второй день подряд оперштаб сообщает о 34-х новых случаях заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии. До этого было больше: в прошлый понедельник – 40, и затем цифра постепенно снижалась.

Тех, кто выздоровел, за минувшие сутки – 35, летальных исходов не зафиксировано. В республике продолжают действовать два госпиталя особо опасных инфекций. Медицинскую помощь там получают 242 пациента. В реанимациях остаются 32 человека. Больше 500 жителей лечатся амбулаторно. За сутки провели порядка 700 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в регионе сделали свыше 482 тысяч.