Эпидситуация по COVID-19





В Кабардино-Балкарии число новых случаев заражения коронавирусом вновь снизилось. Зафиксировано 36 инфицированных. Накануне этот показатель был равен 38-ми. А вот выздоровевших – стабильно больше. Оперштаб сообщает о 58-ми людях, которые избавились от ковида. Один человек от последствий болезни скончался. В республике продолжают действовать два госпиталя особо опасных инфекций. Медицинскую помощь здесь получают 240 пациентов. В реанимациях остаются 27 человек. За сутки провели больше 900 тестов. Всего же в Кабардино-Балкарии с начала эпидемии таких исследований сделали свыше 480 тысяч.