Эпидситуация по COVID-19





По данным республиканского оперштаба, уже второй день новых случаев заражения ковидом –по 88. А начиная с 20-го октября наблюдается незначительное, но все-таки снижение ежесуточного прироста числа инфицированных.

Общее количество заболевших – 9652 человека. За минувшие сутки скончались две женщины. Обе из Нальчика 1947-го и 1951-го года рождения. Тех, кто полностью справился с недугом – почти 8 тысяч. Одним из основных методов выявления вируса по-прежнему остается тестирование, на сегодняшний день проведено свыше 230 тысяч таких исследований, почти полторы тысячи за последние сутки. В госпиталях медицинскую помощь получает 1501 пациент, 72 человека – в реанимациях. Медики обращают внимание: коронавирус особую опасность представляет для людей старше 65-ти, а также страдающих хроническими заболеваниями. Их просят оставаться дома. Остальным настоятельно рекомендуют соблюдать меры профилактики: носить защитные маски, чаще мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При появлении признаков простуды, незамедлительно обращаться за помощью к врачам.