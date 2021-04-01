Эпидситуация по COVID-19





Накануне в Кабардино-Балкарии зафиксировали меньше 40 новых случаев заражения коронавирусом: диагноз «ковид» поставили 38-ми жителям республики. Оперштаб сообщает также о 42-х выздоровевших. Один человек скончался от последствий инфицирования. В республике продолжают действовать два госпиталя особо опасных инфекций. В них развернули 310 коек. Медицинскую помощь там получают 227 пациентов. В реанимациях остаются 29 человек. За сутки провели больше 850 тестов. Всего же в Кабардино-Балкарии с начала эпидемии таких исследований сделали свыше 477 тысяч.