Эпидситуация по COVID-19





В Кабардино-Балкарии закрыли самый первый противоковидный госпиталь, который находился в Центре по борьбе со СПИДом. После дезинфекции медучреждение возобновит свою обычную работу, сообщили в пресс-службе регионального Минздрава. Госпитали особо опасных инфекций закрывают в связи с тем, что в республике ежедневно снижается число новых случаев заражения коронавирусом. Уже вторые сутки оперштаб фиксирует по 40 инфицированных. А еще 10 дней назад этот показатель был не меньше 50-ти. Накануне выздоровел 41 человек. Летальных исходов нет. В Кабардино-Балкарии продолжают действовать два госпиталя — в первой горбольнице Нальчика и в межрайонной – в Нарткале. Всего в них развернуто 310 коек. Медицинскую помощь там получает 241 пациент. В реанимациях остается 31 человек. За сутки провели больше 700 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали свыше 476 тысяч.