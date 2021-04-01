Эпидситуация по COVID 19





Число жителей республики, приступивших к вакцинации от коронавируса, ежедневно растёт. А количество новых случаев заражения снижается. За последние сутки, по статистике оперштаба, заболевших – 43. Накануне было 46. А вот выздоровел еще 51 человек. Зафиксирован один летальный исход от последствий инфицирования. В госпиталях медицинскую помощь получают 240 пациентов. И них 24 находятся в реанимациях. За сутки специалисты провели больше 900 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали свыше 473 тысяч.