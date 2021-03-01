Эпидситуация по COVID-19





Вот уже пятый день количество заболевших коронавирусом не превышает в Кабардино-Балкарии 50-ти человек. Как сообщают в региональном оперштабе, за сутки выявили 46 новых случаев заражения. При этом число выздоровевших растет. Недуг поборол еще 51 житель. От последствий инфекции скончались двое. В госпиталях медицинскую помощь получают 263 пациента. В реанимациях находятся 32 человека. На амбулаторном лечении – около 700 жителей. За сутки проведено больше 700 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали почти 472 тысячи.