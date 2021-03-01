Эпидситуация по COVID-19





Количество новых случаев заражения коронавирусом в республике за прошедшие сутки – 48. При этом число тех, кто выздоровел, – больше.

Как сообщили в региональном оперштабе, недуг удалось побороть еще 52 жителям. От последствий болезни скончались три человека. На сегодня в госпиталях медицинскую помощь получают 265 пациентов. В реанимациях остаются 28 граждан. Почти 700 жителей лечатся амбулаторно. За сутки провели свыше 700 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали больше 471 тысячи.