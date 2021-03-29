Эпидситуация по COVID-19





Вторые сутки в Кабардино-Балкарии число заразившихся коронавирусом не превышает 50-ти. Такие показатели последний раз фиксировались в регионе полгода назад. Оперштаб сегодня сообщает о 49-ти заболевших. Выздоровел 51 житель республики. Двое скончались. В Кабардино-Балкарии продолжают действовать 3 госпиталя особо опасных инфекций. Медицинскую помощь здесь получают 283 пациента. В реанимациях остаются 28 граждан. Больше 700 жителей лечатся амбулаторно. За сутки провели 682 теста. Всего же с начала пандемии таких исследований сделано свыше 470 тысяч.