Эпидситуация по COVID-19





Количество новых случаев заражения коронавирусом достигло минимума за полгода. По данным ежедневного мониторинга, за минувшие сутки в республике выявили 50 инфицированных.

При этом число выздоровевших – стабильно больше. Как сообщили сегодня в региональном оперштабе, недуг удалось побороть еще 71 жителю. Скончался один человек. В трех госпиталях медицинскую помощь получают 268 пациентов. В реанимациях остаются 35 граждан. Больше 700 жителей лечатся амбулаторно. За сутки провели около 800 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделали свыше 468 тысяч.