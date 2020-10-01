Эпидситуация по COVID-19





По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 100 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровевших всего 26 человек. Двое мужчин скончались. Это житель Терека 1941-го года рождения и нальчанин 1952-го года. Медицинскую помощь в госпиталях получают около полутора тысяч пациентов. Среди них не только те, у кого COVID-19 подтвержден тестами. Состояние здоровья 79 человек – особо тяжкое, они находятся в реанимации. Коронавирус опасен для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии.