Эпидситуация по COVID-19





Ситуация с ковидом в Кабардино-Балкарии остается стабильной. Уже две недели оперштаб фиксирует не больше 60-ти новых случаев заражения в сутки.

По статистике за минувший день заболевших – 51 человек. Выздоровели 73 жителя республики. Двое скончались. Сейчас работают три госпиталя особо опасных инфекций, в них развернули около 400 коек. Медицинскую помощь здесь получают 262 пациента, в том числе с неподтвержденным диагнозом «коронавирус». В реанимациях – 36 человек. За сутки провели меньше 800 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали свыше 467 тысяч.