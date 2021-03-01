Эпидситуация по COVID-19





В Кабардино-Балкарии сохраняется устойчивая тенденция снижения числа новых случаев заражения коронавирусом. Количество выздоровевших в ежедневной статистике оперштаба на протяжении 20 дней превышает число заболевших.

За прошедшие сутки коронавирусом заразился 51 человек. 79 жителей республики побороли недуг. Двое скончались. В трёх госпиталях медицинскую помощь получают 257 пациентов, в том числе и те, у кого ковид не подтверждён. В реанимациях остаются 34 человека. За сутки проведено 722 теста, всего же с начала пандемии таких исследований в республике сделано свыше 465 тысяч.