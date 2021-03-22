Эпидситуация по COVID-19





С сегодняшнего дня в республике вступил в силу закон о продлении режима самоизоляции для работающих людей 65 лет и старше, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. Ограничения распространятся на период по 31 марта. Вместе с тем, тенденция к снижению числа новых случаев заражения коронавирусом по-прежнему сохраняется. По данным регионального оперштаба за сутки еще 72 человека избавились от недуга. Количество заболевших всего 53. От последствий инфекции скончались двое. В госпиталях на сегодня находятся 272 пациента, в том числе и с неподтвержденным диагнозом «ковид». В реанимациях 40 человек. За сутки проведен 781 тест, всего же с начала пандемии таких исследований в Кабардино-Балкарии сделано почти 465 тысяч.