Эпидситуация по COVID-19





Уже вторые сутки количество людей, которые заразились коронавирусом, не превышает 55 человек. И еще 56, по данным регионального оперштаба, избавились от недуга. От последствий инфекции за сутки скончались двое. Общее число умерших – 397. В госпиталях находятся 278 пациентов, в том числе с неподтвержденным диагнозом «ковид». В реанимациях – 33 человека. Менее 900 граждан получают амбулаторное лечение. За минувшие сутки в республике провели больше 800 тестов. Всего с начала пандемии таких исследований сделали свыше 462 тысяч.