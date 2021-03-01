Эпидситуация по COVID-19





Ситуация с коронавирусом в Кабардино-Балкарии остается стабильной. На дому в республике сегодня лечатся около 900 человек.

Число новых случаев заражения – 57, как и накануне. А вот выздоровели, по данным оперштаба, 62 пациента – это на три человека больше, чем во вчерашней статистике. От последствий болезни скончался еще один человек. В трех госпиталях медицинскую помощь сейчас получают 293 пациента, из них в реанимациях 32. За сутки провели 960 тестов на ковид, всего же в Кабардино-Балкарии с начала пандемии таких исследований сделали свыше 460 тысяч.