Эпидситуация по COVID-19





В Кабардино-Балкарии последние пять дней выявляют не больше 60-ти новых случаев заражения коронавирусом.

Сегодня оперштаб сообщил о 57-ми жителях республики, которым диагноз «ковид» поставили за последние сутки. Выздоровели 59 человек. Один пациент скончался. В трех госпиталях медицинскую помощь получает 301 человек. В реанимациях медики борются за жизнь 35 пациентов. Амбулаторно лечатся около 900 граждан. За сутки в Кабардино-Балкарии провели свыше 800 тестов. Всего же с начала пандемии таких исследований сделали почти 460 тысяч.