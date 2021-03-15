Эпидситуация по COVID-19





В Кабардино-Балкарии за минувшие сутки выявили 58 новых случаев заражение коронавирусом, сообщает региональный оперштаб. Схожие данные фиксировали в начале октября прошлого года.

Выздоровели еще 60 человек. От последствий инфицирования один житель скончался. В госпиталях медицинскую помощь получают 326 пациентов, в том числе с неподтвержденным диагнозом «ковид». Из них в реанимациях – 40 человек. Еще около 900 лечатся амбулаторно. За сутки провели около 900 тестов, всего же с начала пандемии таких исследований в республике сделали 459 тысяч.