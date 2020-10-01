Эпидситуация по COVID-19





По данным регионального оперштаба, за минувшие сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировано 108 новых случая заражения коронавирусом. Выздоровевших – всего 44.

Общее число заболевших превысило девять тысяч. 7 с лишним – с недугом уже справились. В госпиталях сейчас 1472 пациента, в том числе и те, у кого тесты не подтвердили наличие ковида. В реанимациях – 75 граждан. За минувшие сутки от последствий вируса скончались четверо. И это самый высокий показатель с момента распространения инфекции на территории республики. Надевать защитные маски с людных местах, пользоваться антисептиками, дистанцироваться, избегать рукопожатий – меры, соблюдать которые настоятельно рекомендуют медики.