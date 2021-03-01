Эпидситуация по COVID-19


За сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 68 новых случаев заражения коронавирусом, сообщает региональный оперштаб.
Выздоровели 73 человека. За все время инфицированных – свыше 21300. С недугом справились почти 20 тысяч людей. Накануне от последствий ковида ушел из жизни один человек. Общее число умерших на сегодня – 378. В госпиталях особо опасных инфекций лечатся 366 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 35 человек – в реанимациях. За сутки в республике провели свыше тысячи тестов.

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