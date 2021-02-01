Эпидситуация по COVID-19





Количество тех, кто выздоровел, за минувшие сутки превысило число заболевших коронавирусом. В первой группе 81 человек, во второй – 77, сообщил сегодня региональный оперштаб.

За все время инфицированных – около 20200. С болезнью справились свыше 18800 граждан. От последствий ковида скончались еще трое: мужчина 30-го года рождения из Псыгансу, женщина 53-го года из Нартана и нальчанка 59-го года рождения. Таким образом, общее число умерших на сегодня – 358. В госпиталях особо опасных инфекций сейчас лечатся 487 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 43 человека находятся в реанимациях. Добавлю, что накануне в республике провели почти 1400 тестов.