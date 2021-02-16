Эпидситуация по COVID-19





Уже третье сутки число заболевших коронавирусом в Кабардино-Балкарии меньше 80-ти. Такие данные публикует региональный оперштаб.

Накануне заразились 78 человек и столько же выздоровели. За все время инфицированных – свыше 20100. Справились с недугом больше 18700 граждан. За минувшие сутки уходов из жизни от последствий ковида не зарегистрировано. В госпиталях особо опасных инфекций находятся 499 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 43 человека – в реанимациях. Еще около тысячи – на амбулаторном лечении. Добавлю, что накануне в республике провели свыше 900 тестов на выявление ковида.