Эпидситуация по COVID-19





Как сообщили сегодня в региональном оперштабе, за сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 80 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 79 человек.

За все время инфицированных – около 19800. С недугом справились почти с 18 с половиной тысяч граждан. В минувшие сутки уходов из жизни от последствий ковида не зарегистрировано. В госпиталях особо опасных инфекций сейчас лечатся 538 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 48 человек находятся в реанимациях. Накануне в республике провели свыше 1300 тестов. Добавлю, что врачи по-прежнему рекомендуют соблюдать простые, но эффективные правила: носить маску в общественных местах, придерживаться социальной дистанции, чаще мыть руки и пользоваться антисептиками.