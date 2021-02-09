Эпидситуация по COVID-19





По данным регионального оперштаба, за сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 83 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 78 человека.

За все время инфицированных – свыше 19500. С недугом справились более 18200 граждан. Накануне от последствий ковида скончались двое:

женщина 1954-го года рождения из станицы Екатириноградской и нальчанка 1949-го года. Общее число умерших на сегодня – 349. В госпиталях особо опасных инфекций лечатся 620 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 52 человек – в реанимациях.

Врачи не устают повторять, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры необходимо вызвать врача на дом.