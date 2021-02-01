Эпидситуация по COVID-19





По данным регионального оперштаба, за сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 85 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровел 81 человек.

За все время инфицированных – свыше 19200. С недугом справились свыше 17900 граждан. Накануне от последствий ковида скончались еще двое: нальчанин 1950-го года рождения и жительница Нарткалы 1932-го года. Общее число умерших на сегодня – 340. В госпиталях особо опасных инфекций лечатся 675 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 66 человек – в реанимациях.

За сутки в республике провели почти полторы тысяч тестов.