Эпидситуация по COVID-19





По данным регионального оперштаба, за сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 86 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 80 человек.

За все время инфицированных – свыше 19100. С недугом справились свыше 17800 граждан. Накануне от последствий ковида скончались двое: нальчанин 30-го года рождения и житель Исламея 53-го года. Общее число умЕрших на сегодня – 338. В госпиталях особо опасных инфекций лечатся 688 пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 72 человека – в реанимациях. Добавлю, что за сутки в республике провели свыше 1300 тестов.