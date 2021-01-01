Эпидситуация по COVID-19





По обновленным данным регионального оперштаба, за сутки зарегистрировано 89 новых случаев инфицирования коронавирусом, выздоровели 78 человек.

За все время количество заболевших в республике – больше 18400. Окончательно справились с недугом свыше 17200 граждан. От последствий ковида скончались еще двое: житель Майского 33-го года рождения и нальчанин 36-го года. Общее число умЕрших на сегодня – 320. В госпиталях сейчас лечатся 1042 пациента, из них 85 человек – в реанимациях. За сутки в республике провели свыше полутора тысяч тестов.