Эпидситуация по COVID-19





По данным регионального оперштаба, за сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 98 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 129 человек. За все время инфицированных – свыше 16 тысяч шестисот. С недугом справились больше 14 тысяч девятисот граждан. Накануне от последствий ковида скончались двое: мужчина 62-го года рождения и женщина 59-го года. Оба жители Нальчика. Общее число умерших на сегодня – 279. В Кабардино-Балкарии продолжают работать девять госпиталей особо опасных инфекций. Сейчас в них лечатся больше тысячи четырехсот пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 88 человек – в реанимациях. Одним из основных методов обнаружения ковида остается тестирование. За сутки провели больше тысячи четырехсот таких исследований. И медики вновь напоминают: чтобы не заразиться, нужна тщательная профилактика, в том числе защитные маски, перчатки, антисептики и социальная дистанция в полтора метра.