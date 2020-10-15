Эпидситуация по COVID-19

По данным ежедневного мониторинга оперштаба КБР на 15.10.2020г. в госпиталях-1372 пациента, 71 из них – в реанимациях. В условиях стационара помощь получают пациенты с подтвержденным диагнозом, а также те, у кого тесты дали отрицательный результат, но симптомы болезни есть. За минувшие сутки окончательно справились с недугом 38 граждан. Но заразившихся почти в два с половиной раза больше – 82 человека. Общее число инфицированных уже превысило 8 тысяч 600. Около 7 тысяч выздоровели, погибли 110. Количество проводимых тестов приближается к 200 тысячам, только за минувшие сутки их сделали 2104. По данным ресурса стопкоронавирус.рф, сейчас Кабардино-Балкария – на 51-м месте среди регионов страны по числу ежедневно выявляемых случаев заражения. Врачи констатируют: 80 процентов заболевших переносят инфекцию в легкой форме и без проявления явных признаков. То есть человек может даже не знать о том, что у него ковид, и при этом быть его переносчиком. Потому профилактика по-прежнему крайне необходима. Особо опасен коронавирус для людей старше 65-ти, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. На фоне инфекции они могут обостриться. В целом жителям настоятельно рекомендуют надевать защитные маски в людных местах, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию и избегать рукопожатий. При повышении температуры – обязательно обращаться за помощью к врачам.