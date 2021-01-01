Эпидситуация по COVID-19





Тем временем, оперштаб опубликовал новые данные. Заразившихся коронавирусом сегодня 99 человек. Выздоровевших 134. За сутки скончались трое мужчин 52-го и 62-го годов рождения из Нальчика и житель Шалушки 52-года. В госпиталях республики на сегодняшний день лечатся более полутора тысяч пациентов. Напомню, что тестами ковид подтвержден не у всех из них. Состояние здоровья 80 человек наиболее тяжелое. Они находятся в реанимациях. Врачи не устают напоминать инфекция особо опасна для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии.