Эпидситуация по COVID-19





По последним данным регионального оперштаба, за сутки в Кабардино-Балкарии зарегистрировали 100 новых случаев заражения коронавирусом. Выздоровели 129 человек.

За все время инфицированных – свыше 16200. С недугом справились почти 14400 граждан. Накануне от последствий ковида скончались две женщины – нальчанка 37-го года рождения и жительница Чегема 53-го года. Общее число умЕрших на сегодня – 271. В Кабардино-Балкарии продолжают работать девять госпиталей особо опасных инфекций. Сейчас в них лечатся больше тысячи четырехсот пациентов, в том числе те, у кого диагноз «коронавирус» не подтвердился. 83 человека – в реанимациях. Еще почти 200 граждан получают помощь амбулаторно. За сутки в республике провели свыше тысячи двухсот тестов, за все время – 370 тысяч… Напомню, что в общественных местах и на транспорте продолжает действовать обязательный масочный режим. Медики советуют чаще мыть руки, пользоваться антисептиками, соблюдать дистанцию. В зоне особого риска – люди старше 65-ти и те, кто страдает серьезными болезнями – эндокринологическими, сердечно-сосудистыми, онкологическими. Им врачи рекомендуют по возможности оставаться дома.