Эпидситуация по COVID-19





100 новых случаев коронавирусной инфекции зарегистрировано в республике за сутки. Об этом сообщили сегодня в оперативном штабе Кабардино-Балкарии. Между тем, статистику выздоровевших пополнили всего 3 человека. Из более чем 16-ти тысяч заболевших в КБР за весь период пандемии полностью недуг побороли 14251. Ещё трое нальчан скончались от последствий ковида: 72-летняя женщина и мужчины 49 и 55 годов рождения. Медицинскую помощь в госпиталях получают 1367 человек, в том числе пациенты, у кого вирус не подтвержден тестами. А таких исследований за сутки проведено больше 1200. В реанимациях находятся 85 человек. Врачи напоминают о необходимости соблюдения санитарных мер безопасности и о том, что особо поберечься нужно людям, страдающим диабетом, сердечно- сосудистыми и онкологическими заболеваниями, а также старше 65 лет.