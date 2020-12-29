Эпидситуация по COVID-19





103 новых случая заражения коронавирусом констатирует сегодня оперштаб по КБР. Выздоровевших 134. Скончались два человека: женщина 1943-го года рождения и мужчина 1936-го. Оба – жители Нальчика. В госпиталях лечатся более 1400 пациентов. 85 из них – в реанимации. Врачи напоминают, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Очень важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.