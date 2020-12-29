Эпидситуация по COVID-19


103 новых случая заражения коронавирусом констатирует сегодня оперштаб по КБР. Выздоровевших 134. Скончались два человека: женщина 1943-го года рождения и мужчина 1936-го. Оба – жители Нальчика. В госпиталях лечатся более 1400 пациентов. 85 из них – в реанимации. Врачи напоминают, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Очень важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии. При повышении температуры – вызвать врача на дом.

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Радио КБР 18.00 kab – 2020.12.29

— КъБ-м и унафэщ1 К1уэк1уэ Казбек куей тхьэмадэхэм зэ1ущ1э ядригъэк1уэк1ащ

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Радио КБР 18.00 bal – 2020.12.29

— Коронавирус бла байламлы болум осаллай къалады

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Радио КБР 18.00 rus – 2020.12.29

— Казбек Коков провел итоговое совещание с руководством муниципалитетов КБР

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