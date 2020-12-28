Эпидситуация по COVID-19





Новых случаев заражения коронавирусом за последние сутки 104, констатирует оперштаб по КБР. Выздоровевших 124. В госпиталях получают медицинскую помощь больше 1400 пациентов, 83 человека в реанимации. Врачи напоминают, что COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии.