Эпидситуация по COVID-19





Вакцина «Спутник V» оказалась эффективна и против нового штамма коронавируса. Об этом заявили в Российском фонде прямых инвестиций.

В нашу республику в два транша поступила 751 доза. В первую очередь привили медиков. На сегодняшний день защиту от коронавируса получили 577 человек. А что касается ежедневной статистики по коронавирусу, оперштаб сегодня сообщает о 100 новых случаях заражения. 129 человек выздоровели. Скончалась жительница селения Кенделен 1936-го года рождения. В госпиталях медицинскую помощь получают 1454 пациента, из них в реанимациях – 90 человек. COVID-19 представляет опасность для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии.