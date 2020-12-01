Эпидситуация по COVID-19





По данным регионального штаба, сегодня 102 новых случаях заражения коронавирусом в Кабардино-Балкарии. Выздоровевших – 128. Житель Чегема 1962 года рождения и нальчанка 1936-го года скончались. В госпиталях все еще лечатся около полутора тысяч пациентов, 90 человек в реанимации. COVID-19 тестами подтвержден не у всех. Врачи не устают напоминать, что данная инфекция особо опасна для людей старше 65 лет, а также страдающих диабетом, сердечно-сосудистыми и онкологическими заболеваниями. Крайне важно соблюдать меры профилактики: носить маски в людных местах, часто мыть руки, держать дистанцию, избегать рукопожатий и объятий при приветствии.